Milan AC en tête, le podium des clubs les plus déficitaires du foot européen

Sale moment pour le football lombard. Un temps souverain, sur la fin du vingtième siècle, il ne vit plus aujourd’hui que dans son passé, à la recherche de titres, d’un second souffle. Et d’argent. L’étude récemment publiée par KPMG, sur la valorisation des clubs de football pointe la mauvaise gestion, et du Milan AC et de son voisin et rival, l’Inter Milan. Ensemble, ils cumulent – tenez-vous bien – 593 millions d’euros de déficit net après impôts, sur les 5 dernières saisons.

442 M€ nets de pertes cumulées pour le Milan AC sur 5 ans

Et le Milan AC est le plus à plaindre, ou à blâmer avec 442 millions d’euros. Depuis cinq ans, les revenus générés par les Rossoneri stagnent au même niveau, quand dans le même temps, les dépenses explosent. Si bien que KPMG relève que le Milan AC est le seul de tous les clubs de son étude, à perdre en valorisation (- 3 %), entre le bilan de la saison 2016 et celui de 2020. Moins durement fragilisé, mais en pertes quand même l’Inter Milan accuse – 151 millions d’euros net, sur ladite période. Mais les perspectives sont meilleures, avec l’actionnariat en place, depuis 2016.

L’Inter Milan et Chelsea complètent le podium européen

Chelsea enfin, complète le podium des clubs les plus déficit du foot européen et paye surtout sa saison 2018-19 dernière, au niveau de la masse salariale des joueurs et du staff. Le constat est toutefois moins alarmants pour les Blues, dans une Premier League anglaise plus compétitive et lucrative, où se trouvent les trois clubs les plus bénéficiaires sur ces mêmes cinq dernières saisons : Tottenham (+ 449 M€), devant Manchester United (+ 338 M€) et Liverpool (+ 278 M€).