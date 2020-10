MMA Grand Prix : Programme et tarifs de la 1re soirée MMA de l’histoire en France

Tous les fans attendaient ce moment, la MMA débarque en France. La première soirée officielle de Mixed Martial Arts aura lieu ce 8 octobre, à Vitry-sur-Seine, huit mois après la légalisation de la pratique sur le territoire. Ces six combats seront organisés par le MMA Grand Prix, nouvelle organisation française fondée par Abdel Khaznadji, à la tête de Fight Sport Management et d’Obyfight, et Eric Konako, promoteur réputé dans l’univers du muaythai. L’avancée est énorme, pour les amoureux du sport, même si seulement 1500 spectateurs pourront assister à l’évènement, au maximum, Covid-19 oblige.

Le programme de la 1re soirée MMA de l’histoire en France

Pour sa première, le MMA Grand Prix accueillera des combattants de renom qui s’affronteront dans l’octogone, « Et il y aura du spectacle » confie Abdel Khaznadji au Parisien. Ce sera ainsi l’occasion de voir combattre Mickaël Lebout, ancien combattant de l’UFC (Ultimate Fighting Championship), l’un des français les plus expérimentés du circuit, et star de la discipline en Russie, et Laëtitia Blot faire ses débuts en MMA, en tant qu’ancienne championne de France de judo et de lutte. Karim Ghajji, Alioune Ndiaye et Kevin Fall seront aussi de la partie.

Les tarifs du MMA Grand Prix connus

Les billets sont déjà disponibles, et les spectateurs devront être devant le palais des sports Maurice-Thorez de Vitry-Sur-Seine à 19h30, pour l’ouverture des portes. Les places sont disponibles à partir de 39€, pour les chanceux qui pourront assister à cette grande première. Pour ceux qui n’en font pas partie, l’évènement sera également disponible en exclusivité sur l’UFC Fight Pass, disponible à l’abonnement pour 9,99 euros par mois, ou 85,99 euros par an.