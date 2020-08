Moto GP 2020 : Que gagnent les Français Quartararo et Zarco ?

Johann Zarco devant Fabio Quartararo, aux première et deuxième place sur la grille de départ du GP Moto GP 2020 de République Tchèque. Et le second qui mène le championnat du monde, après deux victoires en autant de courses. C’est du jamais vu. Et une belle réussite pour la discipline en France, qui souffre de l’absence de champions. Ni Zarco, ni Quartararo ne sont des pilotes d’usine, cette saison 2020, ils n’appartiennent pas à la liste de ceux qui gagnent le plus dans le paddock.

Fabio Quartararo leader du Moto GP 2020, mais loin sur le salaire

L’actuel leader du championnat du monde devance, le pilote Ducati. D’après les estimations dont celles que relaie le média Sportekz, Fabio Quartararo dans sa dernière saison de contrat pour le team Petronas Yamaha SRT. Avant qu’il ne bascule en tant qu’officiel chez Yamaha, pour les saisons 2021 et 2022. A partir de quoi, il pourra prétendre à une rémunération plus conséquente. A hauteur sûrement, des 8 millions de dollars (6,7 M€) estimés, de son futur coéquipier, Maverick Viñales. Présentement, Fabio Quartararo approcherait les 1,5 millions de dollars (1,3 M€), pour sa saison 2020.

A Johan Zarco de prouver qu’il vaut mieux que son contrat actuel

Johan Zarco est dans des sphères plus modestes. Lui aussi espère rejoindre un team officiel en 2021, cet exercice 2020, c’est avec l’équipe espagnole Avintia Racing, sur Ducati, que le pilote de 30 ans dispute son championnat du monde. Pour une rémunération estimée à près de 300 000 dollars (255 000 €), la saison. Il compte parmi les salaires les plus bas de tous les pilotes sur la grille. A lui de prouver ce dimanche, après un début de week-end idéal, qu’il vaut mieux que cela.