Moto GP – Marc Marquez et les dessous de sa prolongation jusqu’en 2024

La prolongation de Marc Marquez jusqu’en 2024 est unique dans l’histoire récente de la Moto GP. Jamais un pilote n’avait signé un contrat aussi long avec un constructeur. Le résultat d’une réaction de Honda envers son champion. Disposant d’un contrat 2020 avec Honda, Marquez était pourtant convoité dans le paddock. Surtout par le constructeur Ducati, qui à deux reprises lui a proposé de rejoindre son équipe pour 2021. Le contrat était incroyable : 25 millions d’euros par saison. Un record. Le double du contrat actuel chez Honda. Marquez hésite toutefois. Les saisons de Honda lui permettent de remporter des titres, mais à un prix toujours plus difficile physiquement.

Un contrat à 74 M€ jusqu’en 2024 pour Marc Marquez chez Honda

Honda justement n’était pas disposé à perdre son étoile avec laquelle l’équipe a réussi à atteindre une dimension jusqu’alors inconnue. Marquez a conquis son 8ème titre de champion du monde (6 en Moto GP) avec 79 victoires. A 26 ans il entre au panthéon devant Rossi, Hailwood et Agostini. De l’autre côté du miroir, le pétrolier ibérique, Repsol était sous pression. Présente depuis 1995, comme sponsor principal de l’équipe, la société débourse entre 10 et 13 millions d’euros jusqu’en 2021. Mais après ? Honda a démarché Schell à hauteur de 20 millions d’euros par saison et Repsol a étudié une contre-proposition équivalente, pour l’annexer sur la présence de Marquez. Le puzzle se metait en place.

En novembre, Honda signa avec le frère de Marc Marquez, Alex. Le retrait de Jorge Lorenzo et malgré la piste Johann Zarco (plutôt sérieuse), c’est un contrat d’une seule saison qui a été proposé au jeune frère. Comme un message.

Suite à la proposition de Ducati et à l’embauche de son frère par Honda, Marquez ne voulait pas réellement quitter la marque nippone et Honda souhaitait continuer avec Repsol à la condition d’y mettre le prix. Marquez ne voulait pas l’équivalent de la proposition financière de Ducati, mais 75% du salaire pour rester. Ainsi, c’est un contrat total de 74 millions d’euros qui a été conclu. Soit 18.5 millions d’euros par saison. Un record pour Honda, mais un investissement pour marquer l’histoire de la discipline.