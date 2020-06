Naples – Juve : Combien ont-ils gagné de la Coupe d’Italie ?

Les matches s’enchainent depuis la reprise. Pour faute, le retard pris à cause de la pandémie. Cette dernière a lourdement impacté financièrement les clubs, qui pendant trois mois n’ont plus foulé les pelouses. Avec la reprise de la coupe d’Italie, la Juventus et Naples, les deux finalistes, ont pu récupérer une somme non négligeable. De quoi apporter une éclaircie, pour les finances des deux formations, dans le climat économique actuel.

5,2 M€ pour Naples, 3,2 M€ pour la Juve

Mercredi a eu lieu la finale de la coupe d’Italie. Un moyen pour Naples et la Juventus d’ajouter un trophée à leur collection. Une opportunité pour les deux formations de renflouer les caisses également. Grâce à sa victoire (0-0, 4 tab à 2), le Napoli a empoché la somme de 5,2 M€ (droits télé inclus), selon Calcio e Finanza. Viendront s’ajouter à ce gain, les primes pour la qualification automatique en Supercoupe d’Italie (3,375 M€) et la qualification directe en phase de groupe de Ligue Europa. Pour les hommes de Massimiliano Allegri, la finale leur vaut un montant de 3,2 M€.

La coupe d’Italie rapporte plus que la coupe de France

À titre de comparaison, le vainqueur de la coupe de France, s’il vient de Ligue 1, remporte jusqu’à 2,065 M€ (droits télé non inclus). Le finaliste, lui, gagne un montant avoisinant 1,515 M€. Des primes attribuées moins élevées que celles données par le pays voisin italien.