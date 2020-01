NBA 2020 – Les salaires des Français de la NBA

Toujours plus nombreux les Français qui traversent l’Atlantique, tentés par l’expérience du championnat NBA, en caressant l’espoir d’y faire une carrière au moins aussi riche de trophées et d’argent gagné conséquemment, que Tony Parker, pour plus illustre d’entre tous. Cette saison 2020, ils sont onze sur les parquets de la Ligue nord-américaine. Mais tous ne jouent pas régulièrement avec l’équipe fanion, certains comme Adam Mokoka, Jaylen Hoard ou Timothé Luwawu-Cabarrot jusqu’à très récemment, ont des contrats « two-way » ; une spécificité pour les rookies en phase d’apprentissage.

Joakim Noah n’a plus de club mais il reste payé par les Knicks

Peut-être seront-ils douze prochainement en jeu, si Joakim Noah retrouve une équipe. Il pourrait être appelé à remplacer au pied levé Dwight Powell, après que le pivot des Mavericks de Dallas se soit rompu le tendon d’Achille. Même sans club, Noah reste un joueur payé par les Knicks cette saison, à hauteur de 6 431 666 dollars (5,8 M€). Et il doit normalement l’être d’autant, les deux suivantes également. En moyenne, cette saison 2020, un français de la NBA gagne 8,425 millions de dollars (7,6 M€), à nuancer toutefois par les multiples spécificités contractuelles du basket, aux Etats-Unis.

Nicolas Batum et Rudy Gobert dominent le contingent tricolore

Quatre d’entre eux dépassent les 15 millions de dollars, et même les 25 M$ (23 M€) pour Nicolas Batum, le joueur le mieux payé du contingent tricolore et par ailleurs, celui des Hornets de Charlotte, dont il défend le maillot. A l’échelle plus large du championnat NBA, le meneur des Warriors de Golden State a le salaire le plus élevé en 2020, à 40,23 millions de dollars (36,4 M€), devant Russell Westbrook et Chris Paul à 38,5 $ chacun.

Les salaires des Français de la NBA 2020

Nicolas Batum (Hornets de Charlotte) = 25 565 217 $

Rudy Gobert (Jazz de l’Utah) = 24 258 427 $

Evan Fournier (Magic d’Orlando) = 17 000 000 $

Ian Mahinmi (Wizards de Washington) = 15 450 051 $

Joakim Noah (sans club) 6 431 666 $

Frank Ntilikina (Knicks de New York) = 4 855 800 $

Sekou Doumbouya (Pistons de Détroit) = 3 285 120 $

Vincent Poirier (Celtics de Boston) = 2 505 793 $

Élie Okobo (Suns de Phoenix) = 1 416 852 $

Timothé Luwawu-Cabarrot (Nets de Brooklyn) = 174 418 $

Jaylen Hoard (Trail Blazers de Portland) = 79 568 $

Adam Mokoka (Bulls de Chicago) = 79 568 $