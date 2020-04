NBA – Les 10 propriétaires de franchises NBA les plus riches

Avant, la NBA était une ligue prospère dopée par des contrats télé records, de plus en plus tournée vers l’internationale, avec la Chine comme régions à gagner. Mais ça c’était avant. Que le pays asiatique se brouille avec l’Amérique et son basket, pour un tweet du DG des Rockets de Houston. Et avant que la crise du Coronavirus ne paralyse toute la planète et ses manifestations sportives. En ce moment, les franchises NBA ont moins de valeur que les 2,86 milliards de dollars estimés en moyenne par Forbes, au tout début de l’année. Quand tout allait encore bien.

Steve Ballmer propriétaire le plus riche du sport mondial

Ceux qui tiennent les cordons, de la bourse et des équipes ont les reins solides, pour la dizaine tout au moins la plus fortunée. Les chiffres de Forbes le prouvent, en notant toutefois que les estimations remontent aux semaines précédent la catastrophe sanitaire en cours, partout sur la planète. Avec Steve Ballmer en tête, l’ancien PDG de Microsoft est à la tête d’une fortune donnée à 47,6 milliards d’euros, il est à ce titre la neuvième personne la plus riche dans le monde. Et le premier, en ce qui concerne les propriétaires d’équipes, tous sports confondus.

10 milliards la fortune moyenne des 10 principaux proprios de la NBA

En moyenne, les 10 « grands patrons » de la NBA cumulent 107 milliards d’euros, soit une dizaine en moyenne par tête, comme en ont ou presque Joseph Tsai au Nets de Brooklyn ou Stan Kroenke à Denver. Ce dernier est un acteur influent du monde sportif, également actionnaire des Rapids du Colorado (MLS), de l’Avalanche du Colorado (NHL), du Mammoth du Colorado (NLL), des Rams de Los Angeles (NFL) et pour partie des Gunners d’Arsenal.

Les propriétaires de franchises NBA les plus riches

10. Mark Cuban (Dallas Mavericks) = 4 milliards d’euros

9. Tilman Fertitta (Houston Rockets) = 4,1 Mrd €

8. Micky Arison (Miami Heat) = 4,9 Mrd €

7. Tom Gores (Detroit Pistons) = 5,3 Mrd €

6. Daniel Gilbert (Cleveland Cavaliers) = 5,7 Mrd €

5. Robert Pera (Memphis Grizzlies) = 6,6 Mrd €

4. Joseph Tsai (Brooklyn Nets) = 9,2 Mrd €

3. Stan Kroenke (Denver Nuggets) = 9,3 Mrd €

2. Philip Anschutz (Los Angeles Lakers) = 10,4 Mrd €

1. Steve Ballmer (Los Angeles Clippers) = 47,6 Mrd €