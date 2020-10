Newcastle : Contrat, salaire, ce que Saint-Maximin a signé avec les Magpies

Une victoire en seize matches, c’est leur ratio quand il n’est pas parmi les titulaires, pas étonnant que Newcastle ait décidé d’offrir un nouveau contrat à Allan Saint-Maximin. Avec lui, c’est 12 succès en 26 rencontres, dans lesquelles le Français a marqué 3 buts et délivré 4 passes décisives, en Premier League. L’ancien de Monaco et Nice semble se plaire chez les Magpies, qui le considèrent comme le joueur star du club.

Le nouveau salaire de Saint-Maximin parmi les plus hauts de Newcastle

L’international Espoirs tricolore était arrivé à Newcastle pendant l’été 2019, pour 18 M€, en provenance de l’OGC Nice. Il avait alors signé un contrat qui lui assurait d’empocher environ 2,6 M€ par an, bonus compris. D’après le Daily Mail, l’ailier de 23 ans estimait que cela ne reflétait pas son apport pour l’équipe. Son nouveau salaire devrait le contenter, puisqu’il se rapprochera sensiblement des plus grosses rétributions du club, touchées par Jonjo Shelvey et Jamaal Lascelles, et atteignant prés de 4 M€ par an.

Les Magpies blindent le contrat de leur joueur star

Déjà lié à l’écurie jusqu’en 2025 avant sa prolongation de contrat, Allan Saint-Maximin le sera pour une saison de plus. Une preuve de confiance de la part des deux parties, assorti d’une belle déclaration d’amour, à l’intention de l’actuel 9ème de Premier League : « J’ai joué pour beaucoup de clubs – Monaco, Nice, en Allemagne(Hanovre), mais Newcastle, je m’y sens chez moi ». Un message clair et net envoyé aux éventuels intéressés par le Français, qui se font nombreux – et parmi lesquels le PSG – suite à sa très bonne première saison dans l’élite anglaise.