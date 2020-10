Neymar, Messi, Ronaldo: 10 contrats d’équipementiers les plus chers du foot

Trois équipementiers dominants sur le marché associés aux trois plus grandes stars du football : avec Neymar, débauché de la concurrence, Puma s’est hissé au niveau de ses rivales Nike et adidas, avec son nouvel ambassadeur suivi par plus d’une centaine de millions de fans sur les réseaux sociaux, comme seuls, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi en ont également, dans le foot. Neymar, Messi et Cristiano Ronaldo ont tous les trois les plus gros contrats d’équipementiers sportif, dans le monde du football.

Neymar devance Messi et Cristiano Ronaldo sur les équipementiers

Et l’attaquant du PSG, désormais en tête, puisque sa nouvelle association lui rapporte 25 millions d’euros par an, selon une estimation du magazine Forbes. C’est plus de deux fois et demi plus que son précédent partenariat avec Nike, alors donné à 8,5 millions d’euros par an. Nike, justement, suit troisième et quatrième, avec Cristiano Ronaldo numéro un, à 16,3 millions d’euros la saison et Mbappé qui lui succèdera dans la hiérarchie de la marque à la Virgule. Son contrat lui vaudrait 15,2 millions par an.

Quatre joueurs adidas, trois Nike et autant de Puma

Ces chiffes du top 10 des plus gros contrats d’équipementiers ci-dessous, sont ceux du journal The Sun. Trois marques – les trois plus puissantes -, se glissent dans ce classement. Si Puma a Neymar plus ambassadeur le plus cher (et Balotelli et Griezmann, en plus), adidas domine en nombre de joueurs, avec Lionel Messi, Gareth Bale, Paul Pogba et Mohamed Salah. Il faut au moins gagner près de 3 millions d’euros, estimés pour l’Egyptien chez les trois bandes et Marco Verratti, avec la Virgule, pour intégrer les 10. Ces contrats sont tous indépendants de ceux signés avec leurs équipes respectives.