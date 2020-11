Nike et Adidas habillent 38% des clubs de foot d’Europe et pèsent 75% des dépenses

Nike et Adidas écrasent le marché du sponsoring des clubs du foot européen, ils habillent 38% d’entre eux, mais assument 75% des investissements du marché. C’est ce que révèle une étude de GlobalData, centrée sur les 15 principaux championnats sur le Vieux Continent. Les deux géants de l’équipement sportif dépensent plus d’un milliard, sur un ensemble estimé à 1,57 milliards de dollars.

Plus du milliard de dollars investis par Nike et Adidas

« Nike est toujours le leader du marché en termes de volume de transactions ainsi que sur la dépense de la marque, engageant 4% de plus que ses rivaux Adidas » note Conrad Wiacek, l’un des auteurs de l’étude. Pourtant, tel qu’il le pointe, « Nike a diminué le nombre de contrats, par rapport à la saison dernière, avec quatre de moins qu’au cours de la saison 2019-2020. Mais la marque a signé l’accord le plus prestigieux, avec les Anglais de Liverpool. »

Les équipementiers dépensent 558 M$ pour les clubs de Premier League

La Premier League est le championnat sur lequel les marques investissent le plus, à plus de 558 millions de dollars au bénéfice des vingt clubs qui la composent. Ils absorbent 35% du sponsoring total des équipementiers dans le football européen. Sur les vingt contrats de partenariat les plus importants cette saison, sept sont au profit de clubs anglais. La Liga d’Espagne, dopée par le Real Madrid et le Barça, se classe après, tandis que la Bundesliga, génère plus de revenus des équipementiers, que la Ligue 1 et la Série A, avec deux clubs de moins dans sa ligue.