Offre de stage journaliste sport business

La société Sportune Productions recherche, pour son site sportune.fr, un/une rédacteur journaliste stagiaire conventionné. Sportune.fr est le site leader sur l’actu du sport business en France, avec plus d’un million de visites mensuelles. Proposez-nous votre candidature pour les prochaines périodes de stages conventionnés (à partir de l’été pour une période minimum de deux mois).

Les missions du stage :

– De la rédaction d’articles sur le business, le marketing, les médias ou les réseaux sociaux en lien avec le sport

– Du travail de veille et de l’échange d’idées avec l’équipe éditoriale en place

– Les imprévus qui font le plaisir du quotidien (Participer à des événements ou des conférences de presse, réaliser une interview…)

L’offre nécessite :

– D’être fan de sport (de foot, mais pas que) et en affinité autant que possible, avec son univers business et marketing,

– D’être curieux de nature et force de proposition,

– D’être soucieux de l’orthographe

– D’être un peu geek sur les bords,

– De comprendre ou, mieux, maîtriser certains usages et bonnes coutumes de l’écriture sur le web

– Idéalement, d’avoir déjà écrit sur le web, dans tous les cas, un ou des exemples de production(s) professionnelle(s) ou personnelle(s) sont fortement souhaités.

Une convention de stage est obligatoire

Lieu : Télétravail

Envoyez lettre de motivation + CV et références, à l’attention de Thomas Filhol, à l’adresse [email protected]