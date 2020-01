OGC Nice – Ça coûte combien de recruter Brahim Diaz (Real Madrid) ?

L’approche n’a pas prise. Brahim Diaz ne devrait pas rejoindre l’OGC Nice. Pas cet hiver tout du moins. Pourtant le GYM a tenté une approche, d’après les informations qui circulent de l’autre côté des Pyrénées à ce sujet. Nice, mais aussi le Betis, Getafe, Leganés et l’Espanyol seraient venus aux renseignements auprès du Real Madrid, mais le milieu offensif de 20 ans, ne tiendrait pas à quitter son club.

L’OGC Nice et d’autres en Espagne se seraient penchés sur le cas Brahim Diaz

Brahim Diaz ne souhaiterait pas faire partie du contingent à 230 millions d’euros, des joueurs prêtés cette saison par le Real Madrid. Encore moins être cédé de manière définitive. Il joue peu depuis son départ de Manchester City vers le club merengue, en 2017, moyennant une indemnité compensatoire à 17 M€. En conséquence de quoi, sa valeur marchande est observée à la baisse, tant du côté de Transfermarkt qui l’évalue à 15 M€, que pour l’Observatoire du football, pour qui il avoisine plutôt les 8 à 9 millions d’euros.

Un contrat très longue durée signée avec le Real Madrid il y a un an

A 20 ans, le milieu offensif axial capable d’évoluer sur les ailes, n’a pas beaucoup de temps à perdre en route. Il est toutefois au Real Madrid à bonne école, en terme de fabrique à champions. Pour l’OGC Nice, l’opération était rendue plus chère, par le salaire que touche le joueur à Madrid. Il est estimé proche de 380 000 euros bruts mensuels, c’est-à-dire l’équivalence sinon plus, d’un joueur le mieux payé dans le collectif de Patrick Vieira, cette saison. Brahim Diaz a paraphé, en janvier dernier, un contrat de cinq ans et demi comme il est parfois possible d’en signer en Espagne. Le voilà depuis lié à son club jusqu’en 2025.