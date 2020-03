OGC Nice – Jim Ratcliffe perd une fortune avec le Covid-19

Le Covid-19 fait des dégâts. Physiques pour les personnes qui en sont atteintes, moraux car il nous pousse les uns, les autres à rester confiner. Et financier, le monde est à l’arrêt et en même temps les marchés financiers s’effondrent. De grands patrons et décideurs accusent présentement des baisses importantes de leur activité, et par ricochet de leur bénéfice personnel.

Le patron d’Ineos et de l’OGC Nice est touché par la crise sanitaire et financière

Nous l’avons récemment évoqué dans le cas de la famille Pinault, propriétaire du Stade Rennais et du groupe de luxe Kering. Dans un tout autre registre d’activité pas moins ravagé, l’homme le plus riche du Royaume-Uni, prend le Coronavirus de plein fouet. Jim Ratcliffe dirige le groupe de pétrochimie Ineos et il est particulièrement impliqué dans le monde du sport. Notamment à l’OGC Nice qu’il a repris dans le courant de l’été.

Jim Ratcliffe approche les 100 personnalités les plus riches du monde

Sur une fortune estimée à 12,8 milliards de dollars, Jim Ratcliffe pourrait en perdre jusqu’à la moitié voire plus, selon la continuité de la crise et de ses conséquences. A l’indice des milliardaires Bloomberg, les pertes en ce qui el concerne s’élèvent à près de 8,48 milliards de dollars, sur l’année écoulée. Les choses devraient toutefois aller en s’arrangeant pour lui, puisque aux derniers pointages, sa fortune était en progression de plus de 600 millions de dollars. Selon le magazine Forbes, Jim Ratcliffe est la 110e personne la plus riche sur toute la surface du globe.