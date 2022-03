OGC Nice : Le propriétaire du GYM candidat au rachat de Chelsea ?

Jim Ratcliffe ferait partie des repreneurs potentiels du club de Chelsea. Qu’il voudrait en plus de l’OGCN ?

Officiellement mis en vente par Roman Abramovich, l’actuel propriétaire, les Blues de Chelsea cherchent depuis ce mercredi 2 mars, un nouveau repreneur. L’un s’est officiellement déclaré, le milliardaire suisse, Hansjorg Wyss, dans les colonnes du journal Blick. Le média The Sun avance d’autres noms, ce jeudi, par lesquels un certain Jim Ratcliffe, présentement à la tête de l’OGC Nice.

Après l’OGC Nice, Chelsea pour Jim Ratcliffe ?

C’est en 2019, que l’ex-homme le plus riche du Royaume-Uni (en 2018), a repris le GYM contre un montant estimé proche de 100 millions d’euros. Jim Ratcliffe, élevé au rang de chevalier par la Reine d’Angleterre, doit sa fortune au groupe INEOS, centré sur la pétrochimie. Sportif dans l’âme, il dirige, en plus de l’OGCN, une équipe cycliste, il a des intérêts dans la voile et la course à pied.

Anciennement l’homme le plus riche du Royaume-Uni

INEOS emploie 19 000 personnes dans le monde, selon The Sun, la fortune de Jim Ratcliffe est estimée à 8,3 milliards d’euros. L’homme d’affaire aurait déjà tenté une approche pour un autre club anglais : Manchester United. D’après les médias anglais, Roman Abramovich voudrait 3 milliards de livres (3,6 milliards d’euros), pour céder le club de Chelsea, sur lequel il aura veillé pendant 19 ans.