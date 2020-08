OGC Nice : Que vaut le 11 type de la saison 2020-21 sur le mercato ?

Un 11 type valorisé à plus de 100 millions d’euros sur le mercato : c’est ce qu’aligne l’OGC Nice, avec Patrick Vieira à la manoeuvre. Le collectif des Aiglons s’est largement bonifié en deux ans, depuis que le groupe britannique Ineos a repris le club de la Cote d’Azur. Cet été encore, le GYM a investi une trentaine de millions d’euros (hors bonus), pour se renforcer. Après une première saison, à plus de 50 millions investis.

Un 11 type niçois valorisé à plus de 100 M€

De fait, un joueur de l’équipe ci-dessous (que propose le journal L’Equipe, pour l’exercice du club en Ligue 1), dépasse les 9 millions d’euros estimés sur le mercato. Soit un chouïa que l’estimation du gardien Walter Benitez, du milieu Pierre Lees Melou ou de la somme dépensée par l’OGCN pour recruter le défenseur brésilien Robson Bambu (22 ans, 8 M€). Il n’y a que deux trentenaires dans l’équipe de Patrick Vieira, ils seront normalement des titulaires, en défense pour le « capi », Dante et au milieu, la recrue Schneiderlin. Les deux hommes justifient de la valorisation la plus faible.

Kasper Dolberg le plus cher chez les Aiglons

Inversement l’attaquant danois, Kasper Dolberg a l’estimation la plus forte, à une trentaine de millions d’euros. Cette équipe n’est pas la plus chère qu’il est possible d’imaginer à Nice. N’y sont notamment pas, le latéral gauche Stanley Nsoki ou le milieu de terrain axial, Wylan Cyprien, deux joueurs qui approchent une cote de 10 millions d’euros sur le marché. Idem pour Alexis Claude-Maurice qui devra bagarrer avec l’ancien lyonnais Amine Gouiri pour se tailler une place, sur l’aile gauche de l’attaque niçoise.

Le onze type de l’OGC Nice 2020-21 sur le mercato