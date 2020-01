OGCN – Stade Rennais : Pour qui ce match avancé selon les bookmakers ?

Explication de texte entre deux équipes nourries d’ambition, ce vendredi soir en match avancé de la 21e journée de Ligue 1. L’OGC Nice reçoit le Stade Rennais à l’Allianz Riviera, c’est l’affrontement du onzième et du troisième, avec la perspective pour les uns de recoller aux places européennes et d’autres, d’asseoir leur présence sur le podium du championnat. Sur le papier, l’affrontement s’annonce serré. Il l’est aussi dans l’analyse des bookmakers.

L’OGC Nice et le Stade Rennais devraient se neutraliser

Avec une parité presque parfaite entre l’OGC Nice qui gagne, à la cote moyenne de 2,67 et Rennes, à 2,92. Le match nul, en troisième option possible, est donné un peu plus loin à 3,1 contre un, alors qu’il est le résultat premier donné, sur le marché du score précis le plus envisagé. D’une manière franchement évidente, le 1-1 sort en tête, coté à 5. Sinon, les victoires 1-0 de Nice sur Rennes, ou inversement des Bretons sur les Aiglons suivent à respectivement à 6,65 et 6,86.

Plusieurs opportunité de marquer de part et d’autre

Pour marquer, plusieurs forces vives sont proposées. Kasper Dolberg (à la cote de 3,3 un but de sa part) ou le jeune Evann Guessand (3,52) pour les Niçois feront face à Adrien Hunou (3,48) et M’Baye Niang (3,53). Cette affiche OGC Nice – Stade Rennais est programmée à 20h45 ce vendredi, à suivre en direct sur Canal + Sport.