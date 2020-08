OL : Ce que la victoire en Ligue des champions rapporte au club

Bravo les filles. Celles de l’OL qui ont dominé, ce dimanche soir Wolfsbourg, pour décrocher la victoire en Ligue des champions ; la septième dans l’histoire du club et la cinquième consécutives. l’Olympique Lyonnais est au football féminin, ce que le Real Madrid est chez les garçons : la référence aujourd’hui absolue. Mais là s’arrête la comparaison des deux clubs et performances, surtout sur l’aspect financier des choses.

Une victoire et près d’un demi-million d’euros pour l’OL

Gagner ce titre rapporte à Jean-Luc Vasseur et ses joueuses une prime à la performance de l’UEFA totale, de 460 000 euros. C’est-à-dire, dans le détail, jusqu’au succès final, un premier bonus de 70 000 euros, puis 75 000 euros en suivant, la qualification aux huitièmes de finale, encore 80 000 euros, des quarts de finale, et 85 000 euros pour la demi-finale. A ce stade du tournoi, avant d’affronter et d’écarter le PSG, Lyon cumulait 310 000 euros.

La 5e Ligue des champions consécutive, la 7e du club

Depuis ce dimanche soir et la victoire 3-1, sur l’équipe allemande, 150 000 euros s’ajoutent en plus, dont 100 000 pour la place en finale, et 50 000 de la victoire. Ces primes sont celles normalement prévues dans le cadre d’un tournoi disputé normalement. Elles pourraient possiblement évoluer, avec la crise que l’on traverse. La saison dernière, les Lyonnaises en gagnant cette même Ligue des champions, avaient reçu 100 000 euros de moins.