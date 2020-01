OL – Combien ça coûte de recruter Krzysztof Piatek (Milan AC) ?

Les négociations avec Karl Toko-Ekambi, cible prioritaire des Gones, patinent. En conséquence de quoi l’OL se tourne vers d’autres profils pour renforcer son attaque à l’occasion du mercato d’hiver. Le nom du Polonais Krzysztof Piatek est coché. Aujourd’hui au Milan AC, il fut l’une des grandes révélations de la saison dernière. Mais a plus de mal à confirmer ses prétentions, en 2019-20. Raison pour laquelle Lyon s’intéresse à lui, car il serait sinon trop cher à recruter avec son efficacité passée.

Piatek pour autre piste évoquée en attaque du côté de l’OL

C’est qu’avant de rejoindre le Milan AC moyennant 35 millions d’euros, il y a quasiment un an tout pile, Krzysztof Piatek affolait les stats avec le Genoa. En huit matches pour débuter sa saison dernière, il avait déjà inscrit 13 buts. Derrière, l’attaquant de 24 ans a d’abord confirmé dès ses débuts chez les Rossoneri, avant de peu à peu s’effacer comme le reste d’ailleurs de son équipe. Si bien qu’après s’être significativement valorisé, le joueur accuse un léger coup de moins bien qui s’en ressent sur sa courbe marchande. De surcroît il a perdu de son crédit en club, avec le retour très médiatisé de Zlatan Ibrahimovic, cet hiver.

Le potentiel d’être la recrue la plus chère des Gones

Poussé vers la sortie, il est estimé à presque 60 millions d’euros par l’Observatoire du football. C’est trop pour l’Olympique Lyonnais qui ne pourrait s’aligner. Il serait présentement plutôt question d’un prêt jusqu’à la fin de la saison, assorti d’une option d’achat. Pour l’OL, il la faudrait plus proche de la valeur marchande donnée par Transfermarkt, à 32 millions, ou de KPMG pour qui il vaut 36 M€. Rappelons que le club de Jean-Michel Aulas a déjà investi 49 M€ cet été pour recruter Jeff Reine-Adélaïde (25 M€) et Joachim Andersen (24 M€), les deux renforts les plus chers de l’histoire des Gones. L’arrivée de Piatek, si elle se dessinait, serait une nouvelle référence.

Sous contrat jusqu’en 2023 avec le Milan AC où il évolue depuis un an

Contractuellement, Krzysztof Piatek est lié aux Lombards jusqu’au terme de la saison 2022-23. Son salaire est somme toute « abordable » pour l’OL car il n’appartient pas au contingent des joueurs les mieux payés du Milan AC, pour l’exercice en cours. Quand son gardien, Gianluigi Donnarumma approche les 650 000 euros bruts mensuels, lui est en-deçà d’une estimation à 200 000 euros par mois. Sans les primes. Piatek, enfin, est un joueur associé à l’équipementier adidas qui est aussi celui de l’Olympique Lyonnais en France.