OL : Combien vaut Jean Lucas sur le mercato ?

Alors que Jeff Reine-Adélaïde et Houssem Aouar, annoncés sur le départ plusieurs fois au long de l’été, n’ont pas bougé, et ont été rejoints par Lucas Paqueta, l’Olympique Lyonnais dispose d’un milieu de terrain bien fourni. Peut-être même trop. Pour pallier à ce surplus d’éléments dans l’entrejeu, l’OL voulait se séparer de Jean Lucas durant le mercato. Seulement, aucun accord n’a été trouvé avant la fin de celui-ci. Selon France Football, le milieu brésilien, déçu de sa situation, envisagerait toujours un départ en prêt cet hiver.

La cote de Jean Lucas sur le marché des transferts ne décolle pas

Une saison et 190 minutes de jeu en Ligue 1 n’ont pas suffit à se révéler, pour Jean Lucas, qui ne répond pas vraiment aux attentes de Rudi Garcia. Sa valeur sur le marché des transferts s’en ressent. Arrivé il y a un an, à Lyon, pour 8 M€, le club ne devrait pas s’attendre à le revendre au même prix tout de suite. Il vaudrait 4,5 M€ selon Transfermarkt, entre 2 et 4 M€ selon le CIES. Cet été, plusieurs clubs de Ligue 1 avaient sondé la faisabilité d’un prêt.

Encore 4 ans de contrat à l’OL

Cette opération aurait le mérite de permettre à Jean Lucas de retrouver du temps de jeu et se relancer dans une équipe ou la concurrence n’est pas aussi rude à son poste. Elle pourrait également aider l’OL à réduire sa masse salariale, même si les émoluments du joueur, estimés à 1 million d’euros bruts la saison, ne sont pas des plus hauts du vestiaire lyonnais, loin de là. Sinon, il reste au Brésilien quatre ans de contrat à honorer chez les Gones, autant de saisons pour y prouver sa valeur.