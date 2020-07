OL : Combien vaut Jeff Reine-Adélaïde sur ce mercato ?

Jeff Reine-Adélaïde aura connu une fin d’année dernière très mouvementée. Entre son arrivée remarquée, financièrement parlant, à l’OL, à la mi-aôut, et sa longue blessure au genou (ligaments croisés), survenue à la mi-décembre, le milieu de terrain ne risque pas d’oublier ces derniers mois de l’an 2019. De retour sur les terrains depuis la reprise post-covid de son club, à combien est estimé le joueur sur ce mercato ?

Jeff Reine-Adélaïde freiné dans son élan par une longue blessure

Tout commence par son transfert. Les dirigeants lyonnais décident de sortir le chéquier, concernant Jeff Reine-Adélaïde, et réalisent la deuxième plus grosse recrue de l’histoire du club. Montant du deal : 27,5 M€ (bonus compris), et un pourcentage de 15 % à la revente, en cas de plus-value, versés au SCO. Joueur phare sous les ordres de Stéphane Moulin, le milieu de terrain sortait d’une saison 2018-19 prolifique, avec 35 matches, toutes compétitions confondues, pour trois buts. Le champion d’Europe U17 avec les Bleus a tout juste eu le temps d’effectuer une première partie d’exercice avec les Gones (19 rencontres, toutes compétitions confondues, pour 2 buts), qu’une blessure lors de la confrontation face au Stade rennais (0-1), le 15 décembre en Ligue 1, l’a éloigné des terrains 6 mois. L’ancien angevin a vu sa valeur marchande passer de 11 M€, au 3 juin 2019, à 25 M€, en septembre 2019, par Transfermarkt, le temps des sollicitations à son égard et du transfert vers Lyon. Il est évalué à 22,5 M€ actuellement quand l’Observatoire du football l’estime entre 20 et 30 M€.

Le milieu de terrain a encore du chemin à parcourir avec l’OL

Reine-Adélaïde s’est engagé cinq ans avec l’Olympique lyonnais, soit jusqu’au mois de juin 2024. Le joueur perçoit une rémunération brute, mensuelle, proche des 180 000 euros. Avec l’arrêt du football français début mars, suite à la pandémie, le joueur n’aura finalement loupé que deux mois de compétitions (janvier/février). Il pourra être présent face au PSG, ce vendredi 31 juillet, en finale de Coupe de la Ligue ou encore lors du huitième de finale retour de Ligue des champions, face à la Juve (7 août, victoire 1-0 à l’aller), si son entraineur le désire. En tout cas, pour le moment, le numéro 17 avec les Gones se remet en jambes, par le biais de matches amicaux avec sa formation.