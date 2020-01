OL – Combien vaut Marcelo Guedes sur ce mercato ?

Il arrive parfois qu’une situation extra-sportive remette en cause l’avenir d’un joueur dans un club. C’est ce qui s’est déroulée en décembre dernier, lorsque le défenseur central de l’OL, Marcelo est entré en conflit avec une partie des supporters de son équipe, à la fin du match contre Leipzig. Le Brésilien souhaite désormais quitter Lyon inquiet pour la sécurité de sa famille. Mais un mois plus tard, à quelques jours de la fermeture du mercato hivernal, si la situation s’est apaisée avec les membres du Kop Virage Nord, le joueur de 32 ans n’a toujours pas trouvé de point de chute.

Marcelo est arrivé à l’OL en 2017 pour 7 millions d’euros

Le défenseur formé à Santos, est arrivé à l’OL à l’été 2017, en provenance de Besiktas pour 3 saisons et un montant de 7 millions d’euros, plus bonus (500 000 euros). Son passage en Ligue 1 est le cinquième dans un championnat européen après la Pologne (Wisla Cracovie), les Pays-Bas (PSV Eindhoven), l’Allemagne (Hanovre 96) et la Turquie (Besiktas). Marcelo se rapproche de la fin de sa carrière, un dernier gros contrat pourrait l’intéresser. Mais sa cote est en baisse constante depuis fin 2018, d’après Transfermarkt qui l’évalue à 3,5 millions d’euros. Une valeur marchande à peu près équivalente à celle donnée par l’Observatoire du football, entre 4 et 7 millions d’euros.

Le Brésilien est sous contrat jusqu’en juin 2021

Fin décembre, le défenseur lyonnais a refusé de rentrer dans son pays natal, malgré un intérêt de la part des Corinthians. Trabzonspor serait également venu aux renseignements d’après les médias turques, en début de mercato. Depuis, pas de nouvelles. Marcelo a prolongé son contrat d’une saison supplémentaire, en août 2018, il est lié avec l’OL jusqu’en juin 2021. Il perçoit un salaire d’environ 140 000 euros bruts par mois, sans les primes. Ce qui représente l’un des plus faibles salaires de l’effectif rhodanien.