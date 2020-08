OL : Combien vaut Youssouf Koné sur ce mercato ?

Ils sont trois, invités à l’Olympique Lyonnais, trouver un autre challenge, pour la saison 2020-21. C’est ce que révèle L’Equipe ce vendredi en nommant, l’ailier Bertrand Traoré et derrière, le Néerlandais Kenny Tete, sur le côté droit et son pendant Youssouf Koné, à gauche. Pour ce dernier, la situation est quelque peu différente, car il n’est arrivé que l’été dernier, et pourrait être prêté, plutôt que cédé.

L’OL a payé 9 M€ pour le recruter l’été dernier depuis le LOSC

C’est qu’en l’état, l’OL peut ne pas trouver preneur à la hauteur de la somme investie, en juillet dernier, pour le recruter : neuf millions d’euros et un intéressement à la revente, sur une plus-value potentielle de 25%, à verser au LOSC, à qui il appartenait précédemment. Il n’est plus estimé si cher par Transfermarkt (7 M€), mais il a bonne cote pour le Centre International d’Etude du Sport (CIES), qui le valorise entre 10 et 15 millions d’euros. Il y a une raison majeure à cela : Youssouf Koné a paraphé un contrat de la durée maximale autorisée, avec les Lyonnais.

Encore quatre ans de contrat pour Youssouf Koné chez les Gones

Il s’est engagé cinq ans, jusqu’en 2024. Les quatre qu’il reste doivent forcément être compensés. Son salaire approche les 50 000 euros bruts mensuels, sans les variables. Il sera à prendre tout ou partie, par le club qui l’accueille, si le joueur est prêté. Une situation que Koné a déjà éprouvé avec le LOSC, en prêt à Reims. A moins qu’à 25 ans, ne s’offre à lui une autre destination contractuelle en club, avec un nouveau transfert.