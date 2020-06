OL – Contrat, salaire, indemnité: les détails du transfert de Pierre Kalulu au Milan AC

Selon toute vraisemblance, ce n’est pas avec l’Olympique Lyonnais que Pierre Kalulu signera son premier contrat professionnel. Le défenseur central ou latéral de droit de 20 ans, membre de l’équipe de France U20 est en discussion ailleurs avec plusieurs clubs parmi lesquels le Milan AC, qui tiendrait la corde à son sujet. C’est le projet sportif qui décide pour lui, à Lyon la concurrence est élevée pour s’imposer en équipe première. Mais en sa qualité d’espoir courtisé, les sommes annoncées à son sujet sont conséquentes.

Le contrat porte naturellement sur la durée maximale de cinq ans, jusqu’à la fin juin 2025. Selon le journaliste Nicolò Schira, le Milan AC versera une indemnité compensatoire de 480 000 euros à l’Olympique Lyonnais, pour les années de formation. Pour le joueur qu’il conseille et représente, Vlado Lemic aurait négocié un salaire de 500 000 euros nets la saison, sans les bonus additionnels. C’est-à-dire près de 55 000 euros bruts mensuels en Lombardie.

#ACMilan will pay 480mila euro to #OlympiqueLyon for Pierre #Kalulu as a FIFA training fees. Total agreement between rossoneri and french right-back’s agent (Vlado Lemic) for a contract until 2025 with a wages of 500mila euro + bonuses. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 13, 2020