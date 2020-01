OL – Jackpot pour les clubs formateurs de Lucas Tousart

Lucas Tousart finira bien sa saison, là où il l’a débuté avec l’OL. Mais au terme de son exercice 2019-20, le milieu de terrain axial prendra la route de l’Allemagne et du Hertha Berlin, qui vient de le recruter cet hiver, en le laissant six mois en prêt avec les Lyonnais. Montant de l’opération : 25 millions d’euros pour le club des Gones. Mais une partie aussi directement versée à ses clubs formateurs, en vertu du mécanisme de solidarité qui s’applique dans ce cas précis.

Lucas Tousart finira la saison à l’OL avant de partir au Hertha Berlin

En Aveyron d’où le joueur est originaire, les comptes sont déjà faits. Même s’ils ne restent que provisoires. Selon le journal Centre Presse, le Rodez Aveyron Football en Ligue 2, devrait recevoir près de 250 000 euros, si le chiffre de 25 millions d’euros est bien exact et non conditionné par des bonus. Cela reste encore à confirmer. Pour le plus petit club de Rignac où Lucas Tousart a frappé ses premiers ballons, l’opération est une vraie bénédiction. Centre Presse estime à 125 000 euros, le coup de pouce possible de ce transfert. L’Union Sportive Pays Rignacois le chiffre elle, à 70 000 euros.

Le club de Rignac en district va soudainement exploser son budget

Dans tous les cas la providence est belle et généreuse, pour un club au budget de 60 000 euros. Lucas Tousart reste très attaché à ses racines et sa région d’origine. Il va toutefois s’en éloigner encore, en franchissant le Rhin. La durée de son contrat signé n’a pas été communiquée, mais il serait question d’un bail longue durée, jusqu’en 2025.