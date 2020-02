OL – Juventus : Vers un record historique des recettes au Groupama Stadium

Mercredi 26 février au soir, l’OL recevra la Juventus au Groupama Stadium, dans le cadre du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Les Bianconeri viendront avec leur leader Cristiano Ronaldo, l’homme le plus populaire du football mondial. Avec lui en plus, nul doute que la capitale des Gones sera en ébullition et d’ailleurs du côté du board du club lyonnais, l’on s’attend à battre au moins un record, au niveau des recettes à la billetterie.

L’OL prévoit de battre un record de revenus au stade avec la visite de la Juventus

« Le Groupe bénéficiera de sa participation aux phases finales de la Champions League générant mécaniquement des revenus additionnels des droits TV UEFA et de billetterie Europe. Un record de revenus matchday est attendu sur ce match », écrit l’OL dans son dernier rapport financier, au terme du premier semestre de la saison 2019-20. Lequel a par ailleurs généré 21,2 millions d’euros de revenus matchday, au 31 décembre dernier. C’est autant qu’un an plus tôt, à la fin de l’année civile 2018.

Le Groupama Stadium est une machine à cash pour l’Olympique Lyonnais

Au terme de la saison 2018-19 dernière, l’Olympique Lyonnais a généré 42 millions d’euros de la billetterie au Groupama Stadium. Cela vaut une moyenne de revenus, comprise entre 1,5 et 2 millions d’euros bruts par rencontre. Au bilan comptable 2018 des équipes de la Ligue 1, le club rhodanien dominait tous les autres sur les recettes matchday produites, devant le PSG au Parc et l’OM au Vélodrome.