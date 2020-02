OL – La plus juste valorisation du contrat avec Emirates

Tout s’est rapidement accéléré. Au début de cette semaine, le journal L’Equipe annonçait la signature prochaine d’un nouveau contrat de sponsoring pour l’OL, signé avec Emirates. Ce jeudi le deal était officialisé, à hauteur de cinq ans, à compter de la saison 2020-21. Avec « Fly Better » pour message floqué, la compagnie aérienne va désormais occuper l’espace à l’avant des maillots.

Un partenariat annoncé entre 20 et 25 M€ par an pour l’OL

Sitôt l’annonce faite, des premiers chiffres étaient donnés, des Echos notamment qui évoque un partenariat à hauteur de 20 à 25 millions d’euros par an. Non loin des 25 millions que versait déjà la marque au PSG, qu’elle soutenait précédemment. Puis L’Equipe et France Football avance la somme de 20 millions d’euros sans les bonus. L’estimation est bien inférieure, plus proche de la quinzaine de millions d’euros. Ce qui est en soit déjà conséquent pour l’Olympique Lyonnais.

Le deuxième sponsor le plus cher de la Ligue 1

Ce n’est rien de moins que le deuxième contrat de sponsoring le plus cher de la Ligue 1, après Accor au PSG à près de 60 millions d’euros. C’est surtout deux fois et demi environ, le précédent contrat de l’OL avec le constructeur automobile Hyundai. Lequel se serait bien volontiers réengagé pour une tranche de deux saisons de plus, s’il n’y avait eu la surenchère d’Emirates pour faire plier les Gones, au-delà du possible pour Hyundai.

Emirates numéro sur le sponsoring dans le football

Emirates soutient sa stratégie de communication choisie via le football. En habillant notamment au moins un grand club dans les principaux championnats d’Europe (Arsenal, le Real Madrid, le Milan AC, Hambourg SV, l’Olympiakos et Benfica). La compagnie dubaïote est aussi le naming du stade d’Arsenal et de la Confédération asiatique de football. Elle est à ce titre, la marque qui investit le plus dans le sponsoring du football international.