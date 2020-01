OL – L’évolution de la billetterie, depuis Gerland jusqu’au Groupama Stadium

L’OL est de retour au classement Deloitte, des 20 clubs du foot mondial qui génèrent le plus de revenus de leur activité, hors opérations de trading des joueurs. Tel que nous l’avions déjà détaillé, Lyon sort d’un exercice 2018-19 financièrement record, principalement sous l’effet des droits de l’audiovisuel augmentés. D’un exercice à l’autre, la billetterie aussi progresse. Depuis l’ancien stade Gerland jusqu’au Groupama Stadium inauguré en janvier 2016, l’évolution est notable.

Entre la fin à Gerland et les débuts au Groupama stadium les revenus ont explosé

Deloitte la met en exergue dans son dernier rapport publié en cette mi-janvier. Entre le dernier exercice disputé à Gerland et le premier dans le nouvel écrin des Gones, les revenus « match day » ont explosé de + de 154%, passant de 11 millions d’euros, à 28. Depuis, la progression est régulière avec toutefois un pic atteint en 2017 qui s’explique pour bonne partie, par la qualification du club aux demi-finales de la Ligue Europa (défaite contre l’Ajax). Cette saison-là, la billetterie a rapporté 44 millions d’euros.

L’OL a le deuxième stade le plus grand des équipes de la Ligue 1 saison 2020

D’un peu plus de 35 000 places à Gerland, l’Olympique Lyonnais est monté en capacité en prenant ses quartiers dans sa propre enceinte. Le Groupama Stadium peut accueillir jusqu’à 57 200 spectateurs en configuration football. Il est le deuxième plus grand stade, parmi les vingt clubs de la Ligue 1. Cette saison 2019-20, l’affluence moyenne du club, à 48 635 supporters par rencontre, est la deuxième plus élevée du foot français, derrière l’OM (51 932 au Vélodrome).