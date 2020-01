OL – LOSC : Qui ira en finale de la coupe selon les bookmakers ?

En attendant que Reims reçoive le PSG, ce mercredi, la première demi-finale de la coupe de la Ligue 2020 se dispute ce mardi soir, au Groupama Stadium. Elle oppose l’OL au LOSC, soit une affiche au parfum de Ligue des champions, bien que les deux équipes soient un peu moins rayonnantes cette saison que la précédente, en championnat. Il n’en demeure pas moins qu’elles ont l’opportunité de décrocher une finale nationale. Ça n’est pas rien.

L’OL a les préférences des bookmakers face au LOSC

Mais alors laquelle s’adjugera le si convoité sésame ? Avantage évident est donné aux locaux, par les bookmakers de France. A la question : « Quelle équipe va se qualifier ? », la cote accordée à Lyon approche les 1,4, tandis que celles des Lillois taquine les 2,5. L’Olympique Lyonnais est donné vainqueur à 1,96 contre un, le LOSC à 3,97. Et le match nul entre les deux est à 3,37. Entre deux, mais néanmoins jugé probable, à la lecture du résultat le plus envisagé, ce mardi soir : le 1-1 dans le temps réglementaire domine, à la cote de 5,5. Sinon, Lyon gagne, à 6,14.

Pas de Toko-Ekambi mais deux pointures offensives dans chaque camp

Côté buteurs, on notera la réactivité des bookmakers de France. Peut-être trop débordante, car la majorité priment Karl Toko-Ekambi dans la liste des buteurs potentiels. Or l’ancien angevins n’a été officiellement recruté que ce lundi par Lyon, sous la forme d’un prêt payant ; selon L’Equipe, il n’est pas qualifié pour les débats du soir. En son absence, Moussa Dembélé garde l’avantage sur tous les autres. Un but de sa part paie 2,23 fois la mise. Il trouvera face à lui Victor Osimhen, pour qui la cote est de 2,92. Le match OL – LOSC est programmé ce mardi soir à 21h10, à suivre sur Canal + Sport et France 2.