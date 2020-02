OL-OM : Qui ira en demi-finale selon les bookmakers ?

« Il n’y a qu’un seul Olympique, c’est l’OM », d’après le défenseur central marseillais, Alvaro Gonzalez, qui lance les hostilités à l’aube du prochain Olympico. L’OM se déplace sur la pelouse de l’OL, dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe de France. La rencontre tourne à l’avantage des Gones, selon les bookmakers. Une qualification de leur part pour les demi-finales est estimée à 1,52 contre 2,20, celle des hommes d’André Villas-Boas. Cette tendance se confirme lorsqu’on regarde le résultat final dans le temps règlementaire, les Lyonnais sont côtés à 2,04. Quant aux visiteurs, un succès paye 3,23 la mise de départ. Une victoire des Olympiens en terre hostile, au Groupama Stadium n’est plus arrivé depuis 2012, en Coupe de la Ligue. Le match nul est considéré comme moins probable avec une cote à 3,48.

Une prolongation, le scénario le plus probable

Mais si l’on se penche sur le scénario attendu, une prolongation apparaît comme le plus plausible d’après les opérateurs de pays, après un score nul 1-1, évalué à 5,70. À moins que les joueurs lyonnais, favori de ce match, marquent un but de plus que leur adversaire du soir, 2-1 (7,36). Ou s’impose sur la plus petite des marges, un résultat 1-0, coté à 7,82, mettant fin à la série de Steve Mandanda, qui garde sa cage inviolée depuis le début de l’année.

Des incertitudes dans le 11 de départ de l’OM et de l’OL

Les joueurs de l’OM se déplaceront sans leurs supporters lors de ce choc de la Coupe de France, à la suite d’un arrêté préfectoral du Rhône, et peut-être sans leur buteur Dario Benedetto. « C’est du 50-50 » d’après son entraîneur AVB, en conférence de presse quant aux chances de le voir sur la pelouse. L’attaquant argentin est touché au tendon d’Achille et n’a pas participé à la victoire de ses pairs, samedi contre Toulouse (1-0). Rudi Garcia, l’entraîneur rhodanien devrait compter sur les joueurs offensifs utilisés dernièrement, même si les prochaines échéances, notamment la Ligue des Champions, pourraient le pousser à effectuer des changements ,dans son 11 de départ. La rencontre sera diffusé ce soir, sur Eurosport et France 3, à 21h05.