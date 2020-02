OL – Plus de 230 000€ le match de Mapou Yanga-Mbiwa

Cent quarante et un. C’est très exactement le nombre de jours qui séparent Mapou Yanga-Mbiwa de la fin de son aventure lyonnaise. L’on peut affirmer sans crainte de se tromper, qu’il n’y aura pas de suite à l’OL, pour le défenseur de 30 ans. Pour cause, l’ancien montpelliérain est ce que l’on peut qualifier de flop pour son club. Le terme souvent galvaudé ne l’est pas ici : entre son salaire de cadre de l’équipe et ses contributions sur le terrain, le ratio est conséquent au désavantage de son club.

5 ans d’un salaire à 280 000 €/mois pour Mapou Yanga-Mbiwa

Recruté sur la fin du marché des transferts de l’été 2015, Mapou Yanga-Mbiwa a paraphé à l’époque, un contrat de la durée maximale autorisée de 5 ans. Celui-ci lui étant payé près de 280 000 euros bruts mensuels, hors variables. C’est-à-dire un salaire annuel à 3,36 millions d’euros, ou 16,8 M€ au cumul des cinq saisons passées chez les Gones. Tout ce temps, le défenseur axial a disputé 72 rencontres et loin de toutes les avoir débuté dans la peau d’un titulaire. Son dernier match en Ligue 1 remonte à l’exercice 2017-18. A l’échelle du football, c’est une éternité.

Au 30 juin au soir le défenseur quittera libre l’OL

S’il a cru pouvoir se relancer aux ordres de Sylvinho pendant la préparation estivale, l’éviction du Brésilien l’a conforté dans son rôle de réserviste. 72 matches au compteur pour 16,8 millions d’euros de salaires cumulés reviennent à facturer la rencontre, 233 333 euros. Soit quasiment un match = un mois de salaire pour l’ancien de Montpellier et de la Roma. La statistique met en exergue l’échec de l’expérience, pour le club autant que le joueur. Lequel va partir libre au 30 juin qui arrive, sans certitude pour l’avenir, lui qui n’a plus joué de rencontres officielles depuis plus de deux ans. Presque aussi longtemps que tweete quotidiennement à son sujet, le compte @ibarbinho.