OL : Prédiction des notes des Gones sur FIFA 21

Avant de définitivement se projeter vers la saison prochaine, les joueurs de l’Olympique Lyonnais ont une Ligue des champions à terminer. Après quoi (le plus tard étant toutefois le mieux), les joueurs de Rudi Garcia entameront l’exercice 2020-21 de football, précédent traditionnellement, la sortie à venir du titre FIFA 21, produit par EA Sports.

Avant Manchester City – OL focus sur le prédictions des notes

Pandémie oblige, l’éditeur canadien a différé le lancement, mais le titre est prêt, les premières images et trailers circulent, ainsi que quelques nouveautés à attendre. Rien encore, par contre, sur les notes officielles des joueurs. Pour se faire une idée, mieux vaut se tourner du côté des spécialistes. Comme « Futuber 26 », avec près de 50 000 abonnés à sa chaîne. Lui a passé l’effectif de l’Olympique Lyonnais en revue, pour prédire les notes de chacun, sur FIFA 21.

Pas de grosse dégringolade des Gones sur FIFA 21

Premier enseignement des choses, il ne devrait pas y avoir de grosses dégringolades, dans l’estimation de chacun. Seul Bertrand Traoré, que le club cherche d’ailleurs à vendre, pourrait perdre deux points sur sa note générale, de 78 à 76. Inversement à la progression, de Maxwell Cornet pour autre ailier. Deuxième enseignement : trois joueurs du collectif lyonnais vont intégrer le jeu, pour la première fois. Il s’agit de Melvin Bard (prédiction de sa note à 66), de Rayan Cherki (69) jusqu’alors trop jeune (16 ans) pour intégrer le jeu, et de la découverte brésilienne au milieu, Guimaraes, pour qui la note devrait directement grimper à 77.

Révélation de l’entrejeu, Maxence Caqueret devrait exploser sa moyenne

Enfin, d’après les notes proposées, une majorité des Gones devrait se bonifier. Et même gagner jusqu’à 7 points en plus de compétence générale, pour le milieu de terrain Maxence Caqueret. Il passerait de 69 à 76. Autre progression notable à suivre, que celle de Kadewere, recruté en provenance du Havre, cet hiver. Il va faire en 2021, ses débuts sous le maillot de l’Olympique Lyonnais et sur FIFA, avec une note estimée à 75, supérieure de 5 points, à ce qu’elle est dans la version 2020, du jeu de foot le plus pratiqué sur console.