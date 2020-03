OL – PSG : OL Groupe perd 1,33% ce jeudi

Conséquence de l’élimination au stade des demi-finales de la Coupe de France, l‘action OL Groupe est en baisse ce jeudi, sur le marché boursier. Ce mercredi soir, les Gones ont perdu sur leur pelouse du Groupama Stadium face au PSG, sur la marque de 5-1. Sur le terrain, les joueurs de Rudi Garcia ont tenu la comparaison durant une heure, jusqu’à l’expulsion de Marçal et le penalty qui s’en est suivi.

De 3,01 à 2,87€ le cours de l’action de l’OL ce jeudi matin

C’est une compétition achevée pour l’Olympique Lyonnais, la conséquence est directe à la bourse Euronext, dans les premières heures de la journée, ce jeudi 5 mars. A l’ouverture le matin à 9h30, l’action OL Groupe valait 3,01 euros. Moins de deux heures plus tard, elle perdait 1,33% de sa valeur, à 2,97 euros. A court terme, la baisse est notable.

Le prochain OL – PSG aura une autre incidence sur le cours du moment

Mais à plus long terme, elle représente un coup d’arrêt après une hausse régulière du cours, enregistrée depuis la fin du mois de février. Au 28, l’action OL Groupe valait 2,89 euros. Cinq jours plus tard elle était augmentée de 4,15%. Jusqu’à la défaite ce jeudi. Les semaines qui arrivent vont encore influer grandement sur le cours, selon si le club de Jean-Michel Aulas se qualifie en Ligue des champions, après avoir dominé la Juventus (1-0) à l’aller. Et plus tard, si les joueurs prennent une revanche sur le PSG, qu’ils doivent encore affronter en finale de la Coupe de la Ligue, le 4 avril prochain.