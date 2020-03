OL – PSG : Qui va se qualifier selon les bookmakers ?

La première demi-finale de la Coupe de France offre une affiche 5 étoiles, entre l’OL et le PSG au Groupama Stadium ce mercredi soir à 21h15. Les hommes de Thomas Tuchel partent favoris pour se retrouver en finale, au Stade de France selon les bookmakers. Le PSG qui se qualifie vaut une cote à 1,30, contre 3,01 la qualification des Rhodaniens au terme de la rencontre. Même constant durant le temps règlementaire sur 90 minutes, où la victoire des Parisiens se situe à 1,63 alors que la victoire de Lyon paye 4,65 la mise de départ. Le nul est à 3,95.

Le match nul 1-1, synonyme de prolongation est le plus envisagé

Si l’on s’intéresse de plus près au scénario du match, le match nul 1-1, synonyme de prolongation, est le plus envisagé par les opérateurs de jeux, évalué à 6,44. À moins que le club champion de France réussisse à marquer un but de plus et gagne sur le score de 2 buts à 1, à 7,6. Il s’était déjà imposé sur ce résultat en championnat, en 2016. Autre possibilité étudiée, Paris fait le break dans la partie, sans concéder de but et remporte ce match 2-0 au cours des 90 minutes. C’est coté à 7,6.

Mbappé est favori pour trouver le chemin des filets

Du côté des buteurs, l’attaque parisienne sera emmenée par le duo, Mbappé – Neymar, tandis que Cavani est annoncé en pointe en place d’Icardi. Le premier est favori pour trouver le chemin des filets, coté à 2,05. Son coéquipier brésilien le suit à 2,14. En ce qui concerne les joueurs de l’Olympique Lyonnais, Moussa Dembélé fait figure de principal danger. Il est crédité d’une cote à 2,54. Soit un peu moins que son coéquipier, Karl Toko Ekambi, évalué à 4. Coup d’envoi ce soir à partir de 21h10 à suivre en clair sur France 2, ou sur Eurosport pour les abonnés.