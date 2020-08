OL : Que vaut le 11 type de la saison 2020-21 sur le mercato ?

S’il reste tel qu’il est ci-dessous, le 11 type de la saison 2020-21 de l’OL sera l’un des plus valorisés sur le mercato, en Ligue 1. Il approche les 245 millions d’euros, au cumul de ceux qui le composent, avec des estimations proches, pour ceux qui jouent surtout devant. En moyenne, un joueur de ce collectif vaut 22 millions sur le marché. C’est-à-dire l’équivalent du moment de Bruno Guimarães, l’une des révélations de la saison dernière.

Un collectif de l’OL valorisé à 245 millions d’euros

Il a manqué d’occasions de jouer, depuis janvier dernier qu’il s’est engagé avec l’Olympique Lyonnais, mais il a le potentiel de plus, pour peut-être s’approcher des meilleures cessions de contrats chez les Gones ; à ce jour c’est Tanguy Ndombélé qui domine, à 60 millions d’euros, payés par Tottenham. Au plus haut, ils sont trois et par ailleurs, les plus convoités à Lyon sur ce mercato. Pas sûr qu’ils y soient tous, passé le 15 octobre prochain, et le terme de ce marché des transferts de l’été.

Aouar, Dempay et Dembélé, les plus convoités. Et les plus bankable

Houssem Aouar est en tête, celui sur qui lorgne le Real, City ou d’autres a une cote estimée à près de 45 millions d’euros. Et possiblement plus dans l’esprit des dirigeants du club. Avec lui, Memphis Depay et Moussa Dembélé approchent la quarantaine de millions d’euros. C’est plus que n’en a payé Lyon pour les recruter ; respectivement 16 M€ (depuis Manchester United) et 22 M€ versés au Celtic, en Ecosse.

Encore du temps pour modifier le contour des équipes

Ce onze, tel qu’indiqué plus haut, peut encore évoluer, d’ici à l’automne, car la période des transferts a été modifiée par le contexte mondial. Les clubs français ont jusqu’à la mi-octobre pour recruter ou se séparer de joueurs de leurs effectifs.

Le onze type de l’Olympique Lyonnais 2020-21 sur le mercato