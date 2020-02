OL – Quelle sera la carrière de Rayan Cherki selon FIFA 20 ?

La carrière de Rayan Cherki vient seulement de démarrer, à l’âge de 16 ans qu’elle intrigue déjà de nombreux amateurs de football. Une chaîne de « gaming », autour de FIFA 20 s’est amusée à envisager son futur, en simulant les prochaines années du milieu offensif sur le jeu. Et le résultat est plus que réussi, la pépite issue du centre de formation de l’OL remporte la Ligue des Champions avec son club, au bout de la huitième saison.

Rayan Cherki progresse à une vitesse fulgurante dans ses statistiques

À l’heure actuelle, le nouveau phénomène du football français a encore du chemin devant lui, il est crédité d’une moyenne générale de 67, lors de sa première année en tant que professionnel. Les années passent et sa progression dans la simulation (voir ci-dessus) est fulgurante. Chaque saison, le talent lyonnais engrange 3-4 points de plus, sur sa moyenne. Cette évolution se ressent également sur le terrain, puisque Lyon remporte 3 championnats de France consécutifs, à partir de 2021. Ce succès s’accompagne d’une Coupe de la Ligue (qui n’existera plus à la fin de cet exercice 2019-2020) lors de cette première saison, puis d’une Coupe de France l’année suivante et d’une Ligue Europa la troisième année.

Vainqueur de la Ligue des Champions 2027 sur FIFA 20

Considéré comme l’un des meilleurs joueurs jamais vu dans la formation lyonnaise, le statut de Rayan Cherki explose en 2026-2027, devenant l’un des meilleurs joueurs du monde. Le milieu offensif atteint une moyenne générale de 92 et sa valeur marchande, environ 127 millions d’euros dans le jeu. Alors âgé de 23 ans, il est l’un des acteurs de la victoire de son club formateur en Ligue des Champions. Il marque le premier but de cette finale, remportée 2-1 face à Manchester City. Ce qui permet à l’OL de devenir la deuxième formation française à soulever la Coupe aux grandes oreilles. La simulation s’arrête à ce stade du jeu mais sa carrière semble loin d’être fini.