OL, Real, Arsenal : Ce que paie Emirates aux clubs que la marque sponsorise

Comme annoncé depuis quelques jours, Emirates deviendra, à partir de la saison 2020-21, le principal sponsor de l’OL. À la clé, un contrat annuel d’environ 15 millions d’euros selon nos informations, à l’avantage du club rhodanien. La compagnie aérienne a quitté un club historique de ses partenaires la saison dernière : le PSG après 13 années de bons et loyaux services. Un an plus tard, le slogan a changé (de Fly Emirates à Fly Better), mais la marque est de retour sur les pelouses de Ligue 1, sur le maillot lyonnais, pour cinq ans. Ce nouveau partenariat s’inscrit dans le projet des émiratis, d’apparaître dans l’ensemble des championnats européens.

Une omniprésence de la compagnie aérienne dans le football européen

C’est déjà le cas en Espagne (Real Madrid), Angleterre (Arsenal), Italie (Milan AC), Allemagne (Hambourg SV), Grèce (Olympiakos), Portugal (Benfica Lisbonne) et de nouveau en France. Dans la hiérarchie du sponsoring d’Emirates, le club madrilène se positionne en tête, avec 70 millions d’euros par an environ. Devenant le plus gros contrat sponsor maillot du foot actuel. Bien loin devant Arsenal et ses 45 millions d’euros annuels, seulement pour le maillot et non pas le naming du stade, qui appartient aussi à la compagnie aérienne. L’OL se situe en troisième position, juste devant l’historique Milan AC (14 M€). C’est un partenaire de longue date puisqu’ils ont signé leur première collaboration en 2007. Concernant deux formations un peu moins exposées, Hambourg et Benfica, leurs émoluments s’élèvent à hauteur de plus ou moins 7 millions d’euros annuels.

Emirates, partenaire de plusieurs compétitions internationales

Au-delà du sponsoring sur les maillots, Fly Emirates est présent dans le cadre de certaines compétitions internationales. La compagnie, basée à Dubaï est partenaire de l’Emirates Cup, le tournoi mondial de pré-saison annuel à Londres, ainsi que la Confédération asiatique de football, depuis 2002. Cette omniprésence de l’entreprise émirati fait d’elle, la plus importante sur le marché du sponsoring dans le football mondial.