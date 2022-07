OL : Salaire, contrat, ce que Nicolás Tagliafico a signé avec les Gones

Cette fois, c’est signé. L’opération a pris un peu de temps, mais l’Olympique Lyonnais a gardé ses longueurs d’avance, sur le transfert de Nicolás Tagliafico ; le latéral gauche argentin a donc fini par rejoindre le club rhodanien, ce samedi, tel que cela vient d’être officialisé. L’ex-défenseur de l’Ajax a paraphé un contrat sur trois ans, avec pour terme, l’exercice 2024-2025.

A Lyon, Nicolás Tagliafico approchera un salaire de 2,5 millions d’euros net par saison, et jusqu’à 3 millions net, avec les primes individuelles ou collectives, selon l’information donnée par le journaliste italien, spécialiste du mercato, Fabrizio Romano. Pour l’attirer dans ses filets, l’Olympique Lyonnais a payé 4,2 millions d’euros, au club amstellodamois, pour équivalence à la dernière saison qu’il restait à son contrat, prolongé en 2020, avec l’Ajax.

