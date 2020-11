OL : Un actif joueurs à 56 M€ en fin de contrat en 2021

Ils ne sont que quatre concernés à l’Olympique Lyonnais, par la date du 30 juin 2021, comme une échéance à leur contrat dans le Rhone. Quatre, mais parmi eux, l’un des joueurs les plus bankable du championnat de France de Ligue 1, en la personne de Memphis Depay. L’attaquant et capitaine lyonnais est arrivé chez les Gones en 2017, en provenance de Manchester United. Il est dans la dernière ligne droites des quatre ans signés, et il ne devrait pas y avoir de suite, en ce qui le concerne.

Memphis Depay capitaine de l’OL sur le départ cet hiver ou l’été prochain

Memphis Depay est pourtant valorisé par la plateforme Transfermarkt, à 45 millions d’euros, en ce mois d’octobre 2020. Moins par ailleurs, notamment au CIES (de 20 à 30 M€), qui considère l’échéance contractuelle proche au désavantage évident du club lyonnais. Reste que Memphis Depay est un joueur que les plus grands clubs suivent, notamment le Barça, où il a failli s’engager, cet été. Le joue batave mis à part, il y a aussi dans les quatre, le latéral italien, Mattia De Sciglio.

En défense, De Sciglio et Marcelo ne devraient pas rester non plus

Lui non plus ne devrait pas aller au-delà de la saison en cours, au club de Jean-Michel Aulas. Il est prêté par le Milan AC, et il n’y a pas d’option d’achat, dans cette opération. Le défenseur Marcelo, qui a eu maille à partir avec ses propres supporters, l’hiver dernier est dans la liste, et c’est un autre profil qui va vraisemblablement partir. A 33 ans. Le futur du défenseur Djamel Benlamri est enfin plus incertain car, recruté cet été en provenance de Al-Shabab Riyad, il a signé un contrat d’une saison. Mais lui dispose d’une option d’année supplémentaire. On ne saura que plus tard, si elle est levée.

