OM : -15% de la C1, quel sera le manque à gagner pour le club ?

L’OM sanctionné. L’UEFA a décidé de sanctionner le club phocéen, d’une amende de 3 millions d’euros, plus 15% de retenue sur les gains de la prochaine campagne de la Ligue des champions et le droit de n’inscrire que 23 joueurs à la compétition, contre 25 normalement. Cela, faisant suite au non respect de « l’accord de réglement », passé avec l’Instance de contrôle financier des clubs de l’UEFA (ICFC), au mois de juin de l’année dernière.

L’UEFA va priver l’OM de 15% des recettes de la Ligue des champions

Quinze pour cent des bénéfices amputés in fine, cela représente quel manque à gagner pour l’Olympique de Marseille ? Entre 6 et 7,5 millions d’euros environ (et plus, si qualification à la phase des matches à élimination directe), en sachant qu’au bas mot, entre les primes à la performance, la prime au classement sur dix ans révolus et les droits de l’audiovisuel, la Ligue des champions rapporte a minima, une quarantaine de millions d’euros aux équipes qui la disputent.

Plus d’une quarantaine de millions gagnés par le LOSC sur cette C1

Et même potentiellement plus, sur l’on inclut toutes les recettes qui en découlent, du sponsoring associé ou de la billetterie, mais ces variables n’entrent pas dans la ligne finale des comptes de l’instance du football européen. A titre de comparaison, à l’addition de tous les postes de recettes directement ou indirectement associés à la C1, Gérard Lopez estimait avant son dernier match face à Chelsea, pour le LOSC qu’il dirige, que les gains de la compétition s’élèveraient « entre 41 et 43 millions d’euros ». Et dans ce cas, c’est la portion quasiment la plus faible possible pour le club nordiste, qui n’a pris qu’un seul point au cours du tournoi.