OM : 5 défenseurs centraux libres dans un mois pour remplacer Saliba

Romain Saïss, un défenseur central bientôt libre que suit l’OM.

Puisqu’il paraît compromis que Williams Saliba reste à l’OM, en dépit d’un intérêt que l’on dirait mutuel, de continuer ensemble l’aventure. Arsenal, à qui appartient le joueur, voudrait le conserver, sinon le céder, mais en ce cas au-delà des moyens du club phocéen. Remplacer l’international français dans l’axe de la défense n’est pas chose simple. De surcroît sur le marché des joueurs prochainement libres, au 30 de ce mois de juin, si la solution peut éventuellement venir de ce côté.

Des profils libres intéressants dont certains que suit l’OM

Néanmoins se glissent dans la liste des profils aux CV attractifs pour bien des clubs. Même de ceux qui disputent une Ligue des champions. Oublions d’entée les inaccessibles, Antonio Rüdiger et Andreas Christensen, notamment, partenaires chez les blues de Chelsea. Sinon Alessio Romagnoli, champion d’Italie avec l’AC Milan. Plus abordables, il y a d’abord les pistes que l’Olympique de Marseille suit réellement de près, selon les rumeurs de la presse.

Pour l’une, il faut franchir les Alpes et lorgner du côté de Rome, que le néo international italien, Luiz Felipe devrait quitter, après six ans à la Lazio. Pour l’autre, il faut traverser la Manche jusqu’à Wolverhampton et l’ancien angevin, Romain Saïss. Luiz Felipe comme Saïss ont l’attention des Marseillais, mais ils ne sont pas les seuls sur le sujet. Pour une intégration rapide à la Ligue 1 et l’expérience internationale, il y a sinon non loin, à Lyon, le Belge Jason Denayer, le seul qui dans cette liste évolue déjà en France.

Des valeurs sûres, un jeune à la relance et un ex du Vélodrome

Enfin deux paris pour l’OM, l’un de la jeunesse, l’autre du retour d’expérience. Le premier est Dan-Axel Zagadou, un Français un temps considéré comme une promesse de Borussia Dortmund, mais après une saison en demi-teinte, le natif de Créteil, âgé de 22 ans, n’a pas été retenu. Le deuxième est Nicolas N’Koulou, un ancien du club qui a laissé un excellent souvenir de ses cinq ans passés au club. A 32 ans, il termine son contrat avec Watford, en Premier League.