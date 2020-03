OM – Amiens : Ça va donner quoi selon les bookmakers ?

C’est le moment pour Marseille de prouver que le revers concédé à Nantes à la maison (1-3), n’était qu’un accident. Ou au contraire pour Amiens, d’appuyer où ça fait mal, en enfonçant son hôte dans ses doutes, que le succès à Nîmes (1-2) a partiellement balayé. OM – SC Amiens se profile dans un moment décisif pour les deux clubs, l’un tourné vers le haut du tableau et la Ligue des champions, l’autre regarde en bas pour éviter les affres de la relégation.

L’OM devrait conforter sa 2e place en dominant Amiens

Avantage à qui selon les bookmakers de France ? A l’équipe qui reçoit et de surcroît avec un indice de confiance plutôt élevé. Jugez plutôt. Sur le marché victoire, nul, défaite, André Villas-Boas et les siens sortent vainqueurs à la cote moyenne de 1,58 pour un match nul à près de 4 et le succès des Picards à l’extérieur donné à 6,55. Au mieux qu’ils puissent espérer, les hommes de Luka Elsner peuvent viser le nul 1-1. Cela vaut une cote moyenne de 6,32. Mais les opérateurs s’avancent plus sûrement sur des victoires 1-0 (à 5 contre un) ou un plus large 2-0 (à 5,6) de l’Olympique de Marseille, dans le temps imparti.

Et si Florian Thauvin marquait pour son retour avec les Phocéens ?

Et pour marquer, qui sait si Florian Thauvin ne se rappellera pas aux bons souvenirs de ses fans. L’ailier phocéen a passé quasiment toute la saison aux soins et il revient dans le groupe, ce vendredi, pour l’occasion de ce match avancé de la 28e journée de Ligue 1. Son nom est de retour dans la liste des buteurs possibles et en bonne place d’ailleurs, à la cote de 2,81, entre Dario Benedetto (à 2,38) et Dimitri Payet (2,93). Du côté d’Amiens, la balance penche plutôt vers Moussa Konaté (buteur à la cote de 4,8), mais selon les indiscrétions de la presse, il pourrait débuter les débats sur le banc de touche.