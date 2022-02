OM : Après Grizi, une nouvelle structure esport rejoint les Phocéens

Voilà l’équipe qui portera les couleurs de l’OM, au cours de la saison eLigue 1.

Quatre mois après l’annonce de la fin du partenariat associant la team Grizi d’Antoine Griezmann et son frère, à l’Olympique de Marseille, le club phocéen a un nouveau partenaire, officialisé ce lundi soir. Team BDS, équipe aux origines suisses est la nouvelle structure du club phocéen, pour sa section esport.

L’OM (re)lance sa section esport avec Team BDS

Pour l’occasion ont été dévoilés les noms des joueurs (Samy Lumine et Diogo Peixoto), qui défendront les couleurs des Phocéens, à l’occasion de la prochaine saison de la eLigue 1, que l’OM disputera contre neuf autres formations de l’élite du foot français (le FC Lorient, tenant du titre, les Girondins de Bordeaux, le LOSC, l’OL, l’AS Monaco, le MHSC, le FC Nantes, le PSG et le RC Strasbourg Alsace).

Des joueurs FIFA mais une structure surtout présente sur LOL

Team BDS évoluera ici sur le terrain des jeux FIFA 22 et futures déclinaisons. L’équipe évolue sinon sur League of Legends, elle a racheté, au club de football Schalke 04 en temps de Covid (et avec la relégation de l’équipe en 2e division du foot allemand), sa place dans la League of Legends European Championship (LEC).