Des attaquants libres sur le mercato, à recruter pour la Ligue 1

Plusieurs formations de l’élite dont le Stade Rennais, l’ASSE, le LOSC et l’OM sont en quête d’un avant-centre pour cette seconde partie de la saison. C’est un profil prisé par les clubs de Ligue 1 durant ce mercato hivernal, pour renforcer leur effectif. Soit en tant que titulaire, comme c’est la volonté des Girondins de Bordeaux, soit en tant que doublure, à Lille, au Stade Rennais ou l’OM. Certains attaquants de pointe sont libres, depuis la rupture de leurs contrats avec leurs anciens employeurs. Les clubs pourraient profiter de cette situation, afin de répondre à leurs besoins, tout en évitant de payer une indemnité de transfert.

Certains joueurs libres, sur le marché des transferts possèdent un CV bien fourni

Certains d’entre eux, à la recherche d’un point de chute possèdent un CV bien fourni. Dont l’ancien joueur de Manchester City, Wilfried Bony. L’Ivoirien de 31 ans s’est récemment rapproché du Havre, mais les négociations ont échoué. Giuseppe Rossi n’a pas réussi à retrouver un nouveau club depuis l’été 2018. Passé par Manchester United, Villareal et la Fiorentina, cet attaquant de pointe pourrait tenter une nouvelle expérience, en France. Lui, ou bien Obafemi Martins. Joueur expérimenté de 35 ans, il a évolué à l’Inter, Newcastle ou Wolfsburg, mais jamais dans l’hexagone.

L’ASSE, le Stade Rennais, le LOSC et l’OM peuvent s’intéresser à des anciens joueurs de Ligue 1

Dans un registre un peu moins bankable, des joueurs qui sont passés par la Ligue 1, il y a Modibo Maïga. À 32 ans, West Ham et Metz font partie des clubs qu’il a fréquenté. Diafra Sakho est le dernier sur le marché. Avec le Stade Rennais, l’attaquant de 30 ans a résilié son contrat à la veille du passage en 2020. Ce n’est pas un pur numéro 9, il joue dans un registre différent de ceux évoqués, mais Romain Alessandrini vient d’achever son contrat avec LA Galaxy. Une nouvelle expérience en France, après l’OM et le Stade Rennais peut l’inciter à revenir. Tout comme le polyvalent Yoan Gouffran, passé par les Girondins de Bordeaux et le SM Caen. Le dernier club du Français remonte à la saison dernière, en Chine.