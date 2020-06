OM , ASSE ou PSG : Dans quel stade l’ambiance est la plus chaude ?

C’est un exercice de juste équilibre auquel s’est livré la rédaction du magazine France Football, afin d’apprécier le plus justement possible, l’ambiance dans les stades de football. Cela, pour en tirer du lot, ceux où l’atmosphère est la plus chaude. L’hebdomadaire dresse un top 30 international, à l’intérieur duquel il retient trois clubs et enceintes du championnat de France de Ligue 1.

Les stades de l’OM, de l’ASSE et du PSG dans les 30

Des historiques équipe et stade, que sont l’OM et son Vélodrome, l’ASSE avec Geoffroy-Guichard et le PSG dans le Parc des Princes. France Football les classe dans cet ordre, à l’échelle national. Avec une évaluation proche, pour ce qui concerne le Vélodrome et le Chaudron, ils pointent respectivement quatorzième et quinzième du top 30. L’écrin du Paris Saint-Germain est plus loin, en vingt-neuvième place.

La ferveur d’un Clasico River – Boca, à la Bombonera

Il n’y a pas de méthodologie à l’étude, à proprement parler. L’ambiance d’un stade est une question de ressenti, de ferveur du public en tribunes, de la configuration des murs et de sa résonance, du contexte géographique et sociologique des clubs… Tout cela menant in fine vers l’Argentine pour palper l’atmosphère la plus chaude du foot mondial. Précisément à Buenos Aires, pour vivre un match à l’Estadio Monumental du River Plate (6e) ou mieux, dans la Bombonera du rival honni Boca Juniors que FF place en tête de son classement.