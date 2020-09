C’était quoi les budgets il y a 10 ans, en Ligue 1 2010-11 ?

Doublée en une décennie, la moyenne du budget des clubs de la Ligue 1 française. Il y a dix ans, elle était de 54,5 millions d’euros, l’équivalent alors de l’AS Saint-Etienne. Aujourd’hui, les Verts en sont toujours proches (à 95 M€), mais la moyenne a grimpé à 110 millions d’euros environ, au commencement de cet exercice 2020-21. Sur la période, le rapport de force a évolué.

L’OL et l’OM avaient les plus gros budgets, l’ASSE était dans la moyenne

A l’époque, s’achevaient l’avènement de l’OL, contesté par l’OM rival, qui fut champion de France au bout de l’exercice. Gones et Phocéens avaient un budget prévisionnel proche, à respectivement 140 et 150 millions d’euros. Depuis, celui des premiers a progressé, au contraire de l’autre, mais après 2011, aucun des deux Olympique n’est devenu champion de France. Parce qu’a été repris le PSG, pour le début de l’histoire que l’on sait.

Le PSG a multiplié son budget par huit en une décennie

Avant que Qatar Sport Investment reprenne le club, Paris avait un budget équivalent aux Girondins de Bordeaux, huit fois inférieur environ, à ce qu’il est aujourd’hui. Dans le bas du tableau, Arles-Avignon avait le budget le plus modeste, devant Brest et l’OGC Nice. Preuve que tout évolue et parfois à vitesse grand V, les Aiglons alignent désormais l’un des plus élevés du championnat, avec des ambitions européennes, après des années à jouer le maintien.

Les budgets des clubs de Ligue 1, saison 2010/2011

Club Budget 1. Olympique Lyonnais 150M€ 2. Olympique de Marseille 140M€ 3. Girondins de Bordeaux 80M€