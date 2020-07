Quelle est la capacité commerciale des stades de la Ligue 1 2021 ?

Ils ont une moyenne à 31 381, la saison 2020-21 qui débutera prochainement. L’on parle des stades de la Ligue 1, qui équivalent peu ou prou le Roazhon Park du Stade Rennais, en terme ce capacité commerciale. Au total, ils peuvent accueillir 627 636 spectateurs, en configuration football avec le cahier des charges sécuritaire assuré. Avec des écarts de l’ordre de 1 à près de 5 en terme de grandeur, entre le stade Vélodrome de l’OM et Raymond-Kopa où évolue à l’ordinaire le SCO Angers.

L’OM a l’écrin le plus grand et le SCO le plus petit

Ce sont les extrêmes du championnat, l’écrin des Phocéens est le plus volumineux du foot français – le Stade de France des Bleus mis à part -, avec 66 226 places disponibles, les soirs de Ligue 1. L’autre a la capacité la plus réduite des clubs du championnat de France, mais il n’est pas le moins rempli du plateau. A Monaco, le stade Louis II est rarement occupé à plus d’une place sur deux. C’est sur le Rocher princier, que les affluences sont les plus faibles de l’élite du foot français.

Le PSG est à l’étroit dans son Parc des Princes

Si le Paris Saint-Germain se flatte du taux de remplissage le plus important, à près de 99% sur la saison dernière, le club champion de France est à l’étroit dans un Parc des Princes qui n’est « que » la quatrième superficie en Ligue 1. L’ambition du club de le porter à 60 000 places est publique, mais selon le prévisionnel, cela ne devrait pouvoir se faire d’ici à 2026.