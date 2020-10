OM, ASSE : Salaire, contrat, ce que Rémy Cabella a signé avec Krasnodar FK

Interrogé à ce sujet par France Football, Rémy Cabella répond, lucide : « J’ai eu cette proposition de Krasnodar qui, c’est vrai, m’a fait tourner la tête ». L’ailier le reconnait, il n’envisageait pas au départ de quitter l’ASSE en 2019, pour partir en Russie. Contre l’avis général, il a néanmoins choisi l’option d’un transfert et d’un contrat revalorisé, sur les émoluments qui étaient les siens, à Saint-Etienne, et même avant à l’OM.

Un salaire à la hausse sur ses émoluments à l’ASSE ou à l’OM

Le magazine du football évoque ce mardi un salaire à près de 3 millions d’euros net la saison, pour le joueur de trente ans. Soit près de 325 000 euros bruts mensuels pour lui, et un contrat signé trois ans avec Krasnodar FK, jusqu’au 30 juin 2022. C’est plus de trois fois son salaire de base estimé à l’AS Saint-Etienne, où les contrats sont toutefois conditionnés par des primes plus importantes.

Rémy Cabella heureux d’avoir rejoint le Krasnodar FK

Dans le Forez, Cabella approchait les 90 000 euros bruts mensuels. Et le double environ, à l’Olympique de Marseille avant. Il y a joué de 2015 à 2018, d’abord en prêt puis en recrue, jusqu’à son départ pour l’ASSE où sportivement l’expérience a été bénéfique puisqu’elle lui a ouvert les portes du club russe, où Rémy Cabella assure se plaire. « Je suis vraiment content de mon choix », dit-il dans les colonnes de l’hebdomadaire, lui qui a aussi joué en Angleterre à Newcastle et a été champion de France avec Montpellier, en 2012.