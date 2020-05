Des masques aux couleurs des clubs de la Ligue 1

Il y a les officiels, qu’ont lancé le FC Nantes en premier, et ce samedi tel que l’annonce le SCO Angers et Montpellier. Et les autres, tel que les a imaginé Franck Baudouin, graphiste professionnel, qui collabore avec l’En Avant Guingamp, ainsi qui le détaille sur France Bleu. Les siens ne seront pas commercialisés, il n’en aurait légalement pas le droit, ce ne sont que des productions pour la toile, et dans l’intérêt des suiveurs de la Ligue 1.

Vert pour l’ASSE, blanc pour l’OM ou rouge et noir du Stade Rennais…

Chaque masque respect les couleurs des clubs qu’ils représentent. Tout en vert pour l’ASSE, blanc et bleu ciel pour l’OM, rouge et noir pour le Stade Rennais ou Guingamp que l’auteur dit supporter… l’identité des équipes et des maillots fidèle jusque, par exemple, au scapulaire des Girondins de Bordeaux. Franck Baudouin, alias @franckb22 sur le réseau, a partagé ses créations via Twitter.

Le FC Nantes et le SCO Angers déclinent leurs propres masques

On ne sait pas si so, idée fait émule ailleurs en Ligue 1, ou si l’inspiration est autre, mais Nantes, Angers et Montpellier produisent officiellement des masques de protection face au Covid-19. Avec à chaque fois, une intention louable en creux ; les Canaris et les Montpelliérains promettent de reverser tout ou partie des revenus à la recherche, tandis que le SCO vend ses modèles à prix coutant.