OM : Ça coûte combien de recruter Suat Serdar (Schalke 04) ?

Un milieu de Shcalke 04 serait suivi par l’OM.

Gerson, Coquelin, Adli, Guendouzi, Thiago Alamada… Et maintenant, Suat Serdar. Si Pablo Longoria recrute tous les noms visés, Sampaoli son coach, n’aura que des milieux axiaux à cocher sur la feuille de match. Mais comme le poste est prioritaire, l’OM regarde partout, pour trouver le profil idoine. selon Bild, celui de Serdar, joueur du Schalke 04, serait dans la short-list.

Un milieu de Schalke 04 dans le viseur de l’OM

Avec ici, l’avantage d’être fixé sur le devenir du milieu de terrain, à court terme. Schalke 04 étant relégué de Bundesliga et alors qu’il ne reste au joueur qu’une saison de contrat, Suat Serdar sera cédé dans l’été, de façon certaine. Reste à savoir à qui, et pour quel montant. Si l’on en juge par sa valorisation sur le marché des transferts, il est estimé à 11 millions d’euros par Transfermarkt, et moins, entre 4 et 7 millions, du côté de l’Observatoire du football.

Il ne reste qu’un an au contrat de Suat Serdar

Cela donc, pour la dernière saison qu’il reste, au contrat du joueur de 24 ans. Il était au pourtant questions, commencement de l’exercice 2020-21, de le prolonger, de 2022 à une fin fixée en 2024. Et de doubler son salaire, de 2 à 4 millions d’euros brut annuels. C’était avant que le club de Gelsenkirchen ne plombe sa saison sportive, ça servira peut-être de base, pour la suite des négociations. Si seulement suite il y a…