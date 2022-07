OM : Ça coûterait combien de recruter Memphis Depay (Barça) ?

Memphis Depay serait suivi de l’OM.

D’un Olympique à un autre, il y a un pas que Memphis Depay pourrait franchir, selon une information du Phocéen, qui avance l’intérêt de l’OM pour le profil de l’ancien attaquant du rival, Lyon. L’international batave a quitté les Gones, libre, en 2021, à l’époque pour rejoindre son compatriote Ronald Koeman, sur le banc de l’entraîneur du FC Barcelone. Depuis, Xavi lui a succédé et Depay a moins le vent en poupe, cela pourrait le conduire à quitter la Catalogne cet été.

Memphis Depay à l’OM après ses années passées à l’OL ?

Pour rejoindre l’Olympique de Marseille ? Ça reste à voir, selon la position du Barça, sur ce dossier. Car l’estimation de la valorisation marchande du joueur est sinon plutôt élevée, pour un club contraint de passer une deuxième fois devant la DNCG, pour lui prouver sa capacité à investir. Tant du côté de Transfermarkt que de l’Observatoire du football, l’attaquant de 28 ans est estimé à près de 35 millions d’euros, sur ce mercato.

Dans sa dernière année de contrat avec le FC Barcelone

Et c’est sans compter sur son salaire, qui avoisine les 540 000 euros brut mensuels, sous le maillot du collectif blaugrana. C’est, à l’Olympique de Marseille, l’équivalent de la plus haute rémunération du vestiaire. A l’avantage toutefois, du club phocéen, il ya d’abord la situation contractuelle du joueur, à qui il ne reste qu’un an de bail jusqu’en juin 2023, et sportivement, la possibilité de disputer la Ligue des champions, puisque l’OM y est qualifié.